Мэрия Краснодара обещала не допустить строительства на бульваре Памяти чернобыльцев

Глава Краснодара Евгений Первышов провел совещание в связи с возможной застройкой бульвара в Солнечном микрорайоне

Мэр заявил, что ни в коем случае нельзя допустить строительство на участке, где проложена дорога и предстоит обустраивать бульвар Памяти чернобыльцев.

«У нас уже есть положительный опыт защиты интересов города и горожан от таких посягательств и возвращения земельных участков в муниципальную собственность. Более того, предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые пытаются это строительство начать», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Директор департамента муниципальной собственности и городских земель Оксана Ковалева рассказала о действиях арендатора участка с кадастровым номером 23:43:0137001:1156 по улице Константина Образцова 23/1.

«Договор аренды был заключен 29 декабря 2008 г. на 49 лет между департаментом имущественных отношений Краснодарского края и ЗАО Агрофирма «Солнечная» с целевым назначением — для сельскохозяйственного использования. С 1 января 2014 года департамент имущественных отношений края передал права арендодателя администрации Краснодара. При этом целевое назначение земельного участка по договору не менялось, таким же оно остается в договоре со стороны администрации и в настоящий момент», — сообщает мэрия.

До 2014 года арендатор заключил не менее пяти договоров о переуступке прав. По состоянию на апрель 2016 г. назначение участка по-прежнему оставалось неизменным — для сельскохозяйственного использования. Ковалева отметила, что действиям арендаторов дадут правовую оценку, потому что они в одностороннем порядке внесли изменение в целевое назначение земельного участка на многоэтажные и среднеэтажные жилые дома без уведомления об этом администрации города. Главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок заявил, что арендатор не получал разрешение на установку ограждения по периметру участка.

«Наша приоритетная задача — обеспечение достойных и комфортных условий для жизни в этом микрорайоне, завершения строительства всех запланированных здесь социальных объектов, благоустройства бульваров и зеленых зон, приведения в порядок дорог. Строительства на участке посреди дороги и бульвара быть просто не может», — подчеркнул Евгений Первышов.