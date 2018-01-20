В горах Кабардино-Балкарии нашли затерянную Огненную пещеру

Кабардино-Балкария

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Кабардино-Балкарии участники международной спелеологической экспедиции нашли затерянную пещеру

Огненную пещеру обнаружили в бровке обрыва ущелья Элекан-Су. Ее протяженность — несколько сотен метров, у пещеры большой вход, три зала и много боковых ответвлений. На камнях нашли надписи, которые в прошлом веке оставили посетители пещеры. Одна из записей датирована 1909 годом, сообщает РИА «Новости».

Огненной пещеру назвали из-за того, что там когда-то нашли серу и селитру — компоненты для изготовления пороха.

В 70-е годы в Огненную пещеру водили группы туристов. Сегодня о ней знают единицы — пещера забыта, люди туда не ходили более 25 лет. По мнению члена Русского географического общества Тенгиза Мокаева, пещера перспективна для спелеотуристических маршрутов, которых сейчас в Кабардино-Балкарии нет, сообщает «Это Кавказ».  

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