Кадыров наградил лидера «Ночных волков» высшей наградой Чечни

Чечня

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  • Владимир Путин и Александр Залдостанов © Фото Юга.ру

Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) получил высшую награду Чечни — орден Кадырова

Орденом Хирурга наградил глава республики Рамзан Кадыров. Залдостанову вручили ее в связи с 55-летием. По словам Кадырова, лидер «Ночных волков» «первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить своё мнение», сообщает RT.

«Я искренне поздравляю Александра Сергеевича, желаю крепкого здоровья и вечной молодости! Хочу обрадовать всех байкеров России и многочисленных друзей Хирурга — я своим указом наградил Александра Сергеевича орденом Кадырова», — сказал глава Чечни.

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