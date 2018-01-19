Из-за гололеда ограничено движение по двум участкам дорог на Дону

Гололед стал причиной ограничения движения по двум трассам на территории Ростовской области

В МЧС сообщили, что перекрыто движение автотранспорта по дорогам Ростов-на-Дону — Ставрополь от 106 до 183 км (Средний Егорлык Целинского района — граница со Ставропольским краем) и Ростов-на-Дону — Волгодонск с 0 по 30 км (Аксайский и Багаевский районы).

Причиной закрытия дорог в ведомстве назвали неблагоприятные погодные условия: отрицательные температуры, осадки в виде снега с переходом на дождь, в результате чего на дорожном покрытии образовался гололед.

Для мониторинга обстановки на автодороги направлены оперативные группы местных ПСГ и муниципальных образований.

Информации о наличии пассажирского транспорта на закрытых участках автодорог нет, добавили в МЧС.