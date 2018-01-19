На Кубани осудили сторонника ИГИЛ и его сообщника

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум мужчинам, которых обвинили в связях с террористами

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили мужчину, который в 2010 году принял ислам, а в 2016 году стал приверженцем радикальных религиозных идей экстремистского толка. Он собирался выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористам ИГИЛ. Злоумышленника задержали в Душанбе и доставили в Краснодар. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Во время допроса мужчина признался, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодару.

Во время расследования установили соучастника, который оказывал мужчине содействие: обеспечил финансами, дал контакт человека, который организовал незаконный переход через российско-украинскую границу. Возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

Оба фигуранта с обвинениями согласились и ходатайствовали об особом порядке принятия судебного решения. Мужчине назначили наказание в 3,5 года колонии общего режима со штрафом в 140 тыс. рублей, его сообщнику — два года в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.