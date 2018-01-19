Полиция назвала причину ДТП с грузовиком в Геленджике

Стали известны подробности аварии с грузовиком в Геленджике

По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика Scania при движении на улице Кирова врезался в Volkswagen, который отбросило на дерево, потом большегруз зацепил BMW и Toyota, врезался в столб и дом, рядом с которым задел припаркованный автомобиль Kia. Предварительная причина ДТП — отказ тормозов. На перекрестке с Луначарского грузовик выехал на встречку, чтобы минимизировать ущерб и не столкнуться с автомобилями, стоящими на перекрестке. После возвращения на свою полосу водитель пытался остановить Scania о дорожное ограждение, так как на тротуаре на тот момент не было пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте аварии работают полицейские, несколько бригад НЭСК и ЖКХ, которые занимаются восстановлением электроснабжения и дорожного ограждения.