Полиция назвала причину ДТП с грузовиком в Геленджике
Стали известны подробности аварии с грузовиком в Геленджике
По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика Scania при движении на улице Кирова врезался в Volkswagen, который отбросило на дерево, потом большегруз зацепил BMW и Toyota, врезался в столб и дом, рядом с которым задел припаркованный автомобиль Kia. Предварительная причина ДТП — отказ тормозов. На перекрестке с Луначарского грузовик выехал на встречку, чтобы минимизировать ущерб и не столкнуться с автомобилями, стоящими на перекрестке. После возвращения на свою полосу водитель пытался остановить Scania о дорожное ограждение, так как на тротуаре на тот момент не было пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
На месте аварии работают полицейские, несколько бригад НЭСК и ЖКХ, которые занимаются восстановлением электроснабжения и дорожного ограждения.
Как сообщали Юга.ру, авария произошла около 11:45. За медицинской помощью обратились два человека.
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