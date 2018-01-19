В Дагестане ищут школьников, издевавшихся над девушкой на видео

Дагестан

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Махачкале МВД начало проверку в связи с видео, где несколько подростков издеваются над девушкой

На видео юноши бьют по голове комками снега школьницу, забрасывают ее снежками, один из них бросает девочку через себя на землю. Это сопровождается нецензурной лексикой. В полиции сообщили, что участников видео установили, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Проводится проверка.

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