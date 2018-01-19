В Геленджике грузовик протаранил частный дом. Пострадали два человека

Краснодарский край

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  • © Фото аккаунта «Хороший Геленджик» в twitter.com, twitter.com/BocusePjer

В Геленджике 19 января грузовик врезался в частный дом

По предварительным данным, около 11:45 грузовик Scania, груженный цементом, собирался повернуть с улицы Новороссийской на улицу Кирова. Водитель почувствовал, что у грузовика отказали тормоза, и продолжил движение по улице Кирова, столкнулся с одним автомобилем, на перекрестке с Луначарского — со вторым. Водитель, убедившись, что на тротуаре нет пешеходов, пытался остановить машину, наехав на забор. Но полностью машина остановилась после того, как врезалась в дом, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

За медицинской помощью с незначительными травмами обратились двое пострадавших. На месте работает полиция.

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