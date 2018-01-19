КЛЮЧАВТО поддержал конкурс BMW по созданию макета оклейки для презентации нового автомобиля

Крупнейший автохолдинг юга России КЛЮЧАВТО поддержал конкурс для художников и дизайнеров от немецкого бренда, приуроченный к выходу BMW X2 - BMW X2 Art Car

Цель конкурса — выбрать лучший макет оклейки для презентации нового автомобиля немецкого бренда.

«Этот проект продолжает историю творческого партнерства концерна BMW с яркими художниками, которые умеют мыслить нестандартно, выходя за рамки привычного. На протяжении 50 лет BMW Group тесно взаимодействует с миром культуры, выступая активным участником сотен международных инициатив в области живописи, классической музыки и джаза, дизайна и архитектуры. Арт-кары являются неотъемлемой частью подобного культурного взаимодействия», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Благодаря конкурсу у художников и дизайнеров есть возможность не только войти в историю BMW Art Car, но и получить главный приз — поездку в Швейцарию на выставку современного искусства в музей Art Basel.

Отправить заявку для участия и узнать подробные правила конкурса BMW X2 Art Car можно у бренд-менеджера BMW КЛЮЧАВТО в Ставрополе Татьяны Степановой: tatyana.stepanova@bmw-keyauto.ru. Заявки принимаются до 26 января.