В Краснодаре женщина попала под два автомобиля

Краснодарский край

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  • © Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре 18 января произошло ДТП, в котором пострадал пешеход

Авария случилась около 20:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 39-летний водитель Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На ее одежде не было световозвращающих элементов. После этого на женщину наехал ВАЗ-21124, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

35-летнюю женщину госпитализировали с травмами. Проводится проверка.

ДТП Краснодар
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