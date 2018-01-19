В Краснодаре женщина попала под два автомобиля

В Краснодаре 18 января произошло ДТП, в котором пострадал пешеход

Авария случилась около 20:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 39-летний водитель Nissan сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На ее одежде не было световозвращающих элементов. После этого на женщину наехал ВАЗ-21124, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

35-летнюю женщину госпитализировали с травмами. Проводится проверка.