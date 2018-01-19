Сочинец в международном розыске решил уехать в Абхазию, надеясь, что полиция забыла о нем

В Сочи на международном автомобильном пункте пропуска «Адлер» на границе с Абхазией пограничники выявили преступника, который находился в международном розыске

Нарушителя задержали на линии паспортного контроля. Полгода назад на него завели два уголовных дела — по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и ст. 116 УК РФ (Побои). 47-летний мужчина находился под подпиской о невыезде, но несмотря на это, он уехал в Абхазию.

«Рассчитывая, что правоохранители за эти месяцы о нем забыли и потеряли бдительность, он решил вернуться на родину», — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Разыскиваемого передали сотрудникам УВД Сочи.