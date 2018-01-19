В Краснодаре восстановили подачу горячей воды после аварии на Ставропольской

Краснодарский край

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  • © https://pixabay.com/

Мэрия Краснодара отчиталась о завершении ремонта на водопроводе на улице Ставропольской

По данным пресс-службы городской администрации, работы по устранению порыва на трубопроводе завершили 18 января в 18:30. Подача горячей воды восстановлена.

Как сообщали Юга.ру, авария произошла утром 18 января на улице Ставропольской, 96. Из-за этого перекрыли угол улиц Ставропольской и Кавказской в районе школы № 32.

ЖКХ Краснодар
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