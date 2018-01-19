В Крымском районе пропала 17-летняя девушка

Краснодарский край

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  • Галина Будко © Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Крымском районе полиция разыскивает несовершеннолетнюю Галину Будко

По предварительным данным, 13 января 17-летняя девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 19 — 20 лет, рост 174 см, у девушки темные волосы до плеч. Была одета в черные брюки, пуловер, коричневые кроссовки и куртку песочного цвета, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция попросила всех, кому известно местоположение Будко, обратиться по телефонам: 8 (86131) 4-70-10, 8 (86131) 4-02-10, 8 (952) 839-54-83, 8 (918) 985-98-55.

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