В Крымском районе пропала 17-летняя девушка

В Крымском районе полиция разыскивает несовершеннолетнюю Галину Будко

По предварительным данным, 13 января 17-летняя девушка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 19 — 20 лет, рост 174 см, у девушки темные волосы до плеч. Была одета в черные брюки, пуловер, коричневые кроссовки и куртку песочного цвета, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полиция попросила всех, кому известно местоположение Будко, обратиться по телефонам: 8 (86131) 4-70-10, 8 (86131) 4-02-10, 8 (952) 839-54-83, 8 (918) 985-98-55.