В Чечне заявляют, что Автурханова недоумевает, откуда появилась информация о ее исчезновении. «Новая газета» благодарит Москалькову за спасение человека

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил, что факты незаконного задержания жительницы республики Амины Автурхановой не подтвердились

По словам омбудсмена, как только была получена информация о похищении Автурхановой и ее незаконном содержании под стражей, к месту ее проживания в селение Верхний Наур Надтеречного района выезжал его представитель, чтобы проверить эти сообщения.

«Амина находится дома в кругу своей семьи и недоумевает, откуда появилась информация об ее исчезновении, — заявил Нухажиев. — Да, она подтвердила, что около недели назад была вызвана в ОМВД по Надтеречному району по делу ее пропавшего мужа, но после сразу вернулась домой. Факты незаконного задержания или каких-либо других противоправных действий со стороны сотрудников полиции, которые упоминаются в заявлениях некоторых правозащитников и публикациях в СМИ, ею не подтверждены».

К сообщению пресс-службы уполномоченного прикреплены фото Амины и ее матери, а также фото с представителем омбудсмена во время посещения семьи Автурхановой.

В свою очередь «Новая газета», которая сообщила об исчезновении Автурхановой рассказала об обстоятельствах ее поиска. Так, анонимное сообщение о пропаже девушки поступило в редакцию 11 января.

«Мы подключили к поискам аппарат уполномоченного по правам человека, который начал беспокоить республиканское МВД запросами о судьбе Амины. В конце концов мы ее нашли: выяснилось, что ее забрали в Аргунский РОВД. И 16 января мы с адвокатом Петром Заикиным туда поехали», — говорится в материале.

Здание РОВД им найти не удавалось, так как навигатор приводил на старый адрес, где отдела давно нет. При этом в ходе поисков журналисты заметили слежку.

«17 января один из журналистов "Новой" и адвокат Заикин опять поехали в Аргун. Ровно в назначенное время начальник полиции уже ждал за воротами РОВД. В кабинет не пригласил. Сказал, что Амина Автурханова действительно была в его отделе. "Приходила сама, ну или ее приглашали "на беседу", вместе с братом", — так, не вдаваясь в подробности, он пояснил обстоятельства этого визита. Однако обоих якобы отпустили в тот же день. При этом факт посещения Аминой Автурхановой РОВД у них никак документально не зафиксирован», — отмечает издание.

О том, что девушку нашли, редакции сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, к которой журналисты обратились за помощью.

«Она сообщила, что в ответ на ее запросы касательно задержания Амины Автурхановой отрапортовал глава МВД Чеченской Республики Руслан Алханов. Он сообщил о том, что Автурханова находится дома, с ней все в порядке. Татьяна Москалькова связалась с Аминой по телефону. (…) Мы выражаем признательность Татьяне Николаевне Москальковой за спасение человека и намерены впредь следить за судьбой Амины Автурхановой», — добавили в «Новой».

Как сообщали Юга.ру, о пропаже Автурхановой СМИ сообщили 17 января. Согласно сообщениям, ее забрали 8 января из дома матери, и связь с ней была потеряна. На следующий день, 18 января, Москалькова сообщила журналистам, что женщина находится дома.

Автурханова — жена одного из 27 пропавших в прошлом году в республике людей, которые, по данным «Новой газеты», были убиты в ночь на 26 января 2017 года в Грозном после задержания правоохранителями в разных населенных пунктах республики по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Задержания прошли после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года.

Все это время девушка добивалась расследования исчезновения мужа.