На Кубани фермера судят за убийство беременной школьницы 18-летней давности

Краснодарский краевой суд 18 января начал слушания по делу об убийстве беременной несовершеннолетней, совершенном 18 лет назад в Кореновском районе

В убийстве 17-летней Любови Любимовой подозревается главе фермерского хозяйства из станицы Журавской Владимир Климентов, который в настоящее время отбывает срок за аналогичное убийство молодой девушки в 2008 году. Ему предъявлено обвинение в убийстве по п. «г» ч.2 ст. 105 УК РФ. Дело слушается коллегией присяжных заседателей, передает «Интерфакс».

Тело Любимовой 2 мая 2000 года обнаружили местные жители в лесополосе недалеко от Журавской. У нее был проломлен череп, а на лице и теле — многочисленные кровоподтеки. Девушка находилась на поздних сроках беременности.

«Подсудимый с 1997 по 2000 год имел близкую связь с несовершеннолетней, от которого она беременела дважды. Первый раз это произошло, когда Любимова еще училась в школе», — заявила в суде гособвинитель Светлана Некоз.

Климентов на тот момент был уже женат и имел двух детей. Он дважды давал деньги Любимовой на аборт, но во второй раз прерывать беременность она отказалась. По словам прокурора, это привело фермера в ярость.

По данным следствия, Климентов забрал девочку из дома, вывез в укромное место и до смерти забил тяжелым металлическим предметом.

Возобновить расследование годы спустя удалось после того, как в распоряжении сотрудников угрозыска появились новые факты, подтверждающие причастность Климентова к преступлению.

Сам подсудимый виновным в убийстве себя не признает.

Сейчас Климентов отбывает наказание (8,5 лет колонии) за убийство еще одной молодой односельчанки Юлии Ищенко, совершенное в 2008 году. Мотивом послужило то, что девушка рассказала родственникам о тяжких преступлениях, которые совершил фермер в разные годы. В тот раз Климентов сжег труп жертвы, и погибшую идентифицировали по мелким фрагментам костей.