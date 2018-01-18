В Краснодаре в крещенскую ночь морозов не будет, по краю — до -5 °С

Краснодарский край

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  • Ночные крещенские купания в Адлере © Нина Зотина, ЮГА.ру

Согласно прогнозам синоптиков, ночь на 19 января на большей территории Краснодарского края не будет морозной

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Краснодаре в крещенскую ночь составит 0...+2 °С. По краю температура воздуха ночью +3...-2 °С, местами до -5 °С.

Предстоящей ночью на Кубани ожидаются кратковременные осадки, ветер юго-восточный 5-10 м/с, временами порывы — в столице региона до 11-14 м/с, по краю — до 5-20 м/с.

На Черноморском побережье местами дождь, в предгорьях с мокрым снегом, в Туапсинском районе ночью местами сильные осадки. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 °С.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре определили шесть мест для проведения обряда освящения воды и омовения в Крещение, в Сочи — 10 мест.

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В Краснодаре в крещенскую ночь морозов не будет, по краю — до -5 °С

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