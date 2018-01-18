В Таганроге подросток покончил с собой в прямом эфире

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Таганроге проводится проверка по факту самоубийства юноши

По предварительным данным, 17-летний учащийся профессионального училища показывал в соцсети подготовку к суициду. Видео транслировалось до смерти юноши. В телефоне подростка нашли записку: «Все было: и любовь, и расставание, и работа, и деньги, и проблемы. Только не плачь. Мы скоро увидимся», сообщает 161.ru со ссылкой на источника в правоохранительных органах региона.

У погибшего были хорошие отношения с однокурсниками. По словам одного из друзей подростка, его вместе с двумя сестрами воспитывал отец — мать ушла из семьи 16 лет назад. Семья погибшего была благополучной, отец работал в такси. По факту самоубийства подростка следственные органы проводят проверку.

Дети Самоубийства
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Чечне заявляют, что Автурханова недоумевает, откуда появилась информация о ее исчезновении. «Новая газета» благодарит Москалькову за спасение человека
На Кубани назначили нового руководителя департамента внутренней политики
В сети кинотеатров «Монитор» объяснили, что делать с билетами на «Приключения Паддингтона 2»
На Кубани фермера судят за убийство беременной школьницы 18-летней давности
В Краснодаре в крещенскую ночь морозов не будет, по краю — до -5 °С
В Адыгее на Крещение обустроят шесть купелей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале