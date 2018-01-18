На Кубани автоинспекторы помогли роженице добраться в больницу

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС по Калининскому району помогли беременной женщине добраться до роддома

Водитель автомобиля, попавшего в пробку на подъезде к станице Нововеличковской, сообщил автоинспекторам, что везет беременную жену в родильное отделение, но из-за затора боится не успеть — у женщины уже отошли воды.

Старший лейтенант Сергей Цыбулькин и лейтенант Эдуард Волочай решили не пересаживать женщину в патрульный автомобиль. Они сопроводили машину и на пути к роддому включили спецсигналы и проблесковые маячки. Через два часа женщина родила мальчика.

Полицейские приехали на выписку и поздравили родителей с рождением ребенка.

Отец попросил краевую Госавтоинспекцию и дежурную часть ОМВД РФ по Калининскому району отметить сотрудников ДПС за оказанную помощь, передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Калининский район Полиция
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