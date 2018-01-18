На Ставрополье врача обвинили в смерти новорожденного ребенка

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Буденновске завершили расследование уголовного дела в отношении заведующей акушерским отделением Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1, ее обвинили в халатности

В обязанности заведующей отделением входили организация и ведение родов у пациенток. По версии следствия, вечером 19 октября 2016 года она знала, что в отделении есть беременная с патологическими отклонениями, требующая квалифицированного оказания медицинской помощи, однако не обеспечила дежурство в отделении врача-акушера и ушла с работы. Это способствовало неправильной организации родов. На следующее утро заведующая провела роды с помощью наложения вакуум-экстракции плода. Следствие полагает, что при кесаревом сечении исход операции мог быть благоприятным для ребенка.

«Однако вследствие ненадлежащего исполнения заведующей акушерским отделением своих профессиональных обязанностей через несколько дней ребенок скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Уголовное дело для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения направлено прокурору.

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