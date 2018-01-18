В Краснодаре эвакуировали лицей № 90

В Краснодаре 18 января эвакуировали школу из-за недомогания учителя и детей в одном из классов

В полицию около 10:30 поступило сообщение, что учителю и ученикам лицея № 90 стало плохо. Администрация школы вывела всех на улицу, были эвакуированы более 1 тыс. человек.

Выяснилось, что на уроке английского языка в шестом классе сначала начала кашлять учительница, потом закашляли дети, возможно, из-за загрязнения воздуха. По предварительной версии полиции, в классе распылили газовый баллончик, однако это предположение не подтверждается. Дети отрицают, что распыляли газ, при осмотре вещей школьников газовые или перцовые баллончики не нашли, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

За медпомощью никто не обратился, на месте продолжают работать сотрудники полиции.