На Кубани мужчину будут судить за покушение на убийство бывшей жены и ее матери

В Новопокровском районе завершили расследование дела о покушении на убийство двух женщин

Мужчина и женщина были в разводе, но продолжали жить в одном доме на улице Северной в селе Горькая Балка вместе с их общим ребенком и матерью женщины.

По версии следствия, вечером 10 сентября 2017 года 32-летний мужчина выпивал на кухне. Между ним и 64-летней тещей возник конфликт, он ударил пенсионерку ножом. Дочь раненой услышала крики и попыталась остановить бывшего супруга.

«В этот момент потерпевшей удалось выбежать на улицу и самостоятельно вызвать сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. В ответ обвиняемый причинил 34-летней бывшей жене порядка четырех ножевых ранений тела, от которых она упала на пол и потеряла сознание, а после попытался нанести еще один удар, но женщине удалось увернуться и убежать», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После преступления мужчина скрылся, через некоторое время его задержали. На время следствия он находился под стражей, вину признал. Уголовное дело направили в суд.