В России предложили ввести примирителей в судебную систему — «Известия»

Верховный суд России предложил ввести новый способ мирного решения споров при содействии судебного примирителя

Пленум Верховного суда намерен обсудить соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Судебный примиритель будет помогать участникам арбитражных и гражданских дел, а также тех, которые рассматривают по правилам Кодекса административного судопроизводства. Такой вариант решения спора не будет работать в уголовных и административных делах.

Предлагается частично возвращать сторонам госпошлину, если примирителю удастся помочь найти компромисс.

При отказе от иска или его признании в суде первой инстанции будут возвращать 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства отдадут половину суммы, на стадии кассационного обжалования — 30%. Если будет заключено мировое соглашение, пошлина возвращаться не будет.

Примирителями смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда с высшим юридическим образованием, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее Верховный суд предложил ввести понятие «уголовный проступок» в Уголовный кодекс РФ.