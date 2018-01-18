В России предложили ввести примирителей в судебную систему — «Известия»

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  • Верховный суд России © Фото с сайта supcourt.ru

Верховный суд России предложил ввести новый способ мирного решения споров при содействии судебного примирителя

Пленум Верховного суда намерен обсудить соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Судебный примиритель будет помогать участникам арбитражных и гражданских дел, а также тех, которые рассматривают по правилам Кодекса административного судопроизводства. Такой вариант решения спора не будет работать в уголовных и административных делах.

Предлагается частично возвращать сторонам госпошлину, если примирителю удастся помочь найти компромисс.

При отказе от иска или его признании в суде первой инстанции будут возвращать 70% от уплаченной госпошлины, на этапе апелляционного разбирательства отдадут половину суммы, на стадии кассационного обжалования — 30%. Если будет заключено мировое соглашение, пошлина возвращаться не будет.

Примирителями смогут выступать судьи в отставке и сотрудники аппарата суда с высшим юридическим образованием, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, ранее Верховный суд предложил ввести понятие «уголовный проступок» в Уголовный кодекс РФ.

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