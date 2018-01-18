На Дону на дорогу сели три боевых самолета

В Ростовской области истребители Су-30М2 и бомбардировщик Су-34 отработали конвейерную посадку самолетов на дорогу

Летчики трижды посадили самолеты на дорогу шириной 18 метров. Одним из самолетов управлял командующий армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. Из-за погоды самолеты садили конвейерным способом, то есть без полной остановки, сообщает пресс-служба Минобороны. Отработка конвейерной посадки самолетов прошла во время летного тактического учения.