Экскурсии «Освобожденный Краснодар» проведут к 75-летию освобождения города от фашистов

К юбилею освобождения столицы Кубани от немецко-фашистских захватчиков для горожан организуют экскурсии «Освобожденный Краснодар»

Акцию проводит МБУ «Туристско-информационный центр» совместно с краснодарской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Экскурсии по памятным местам города «Освобожденный Краснодар» с посещением Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына пройдут 1, 2 и 13 февраля. Кроме того, 1 февраля в рамках мероприятия в музее пройдет патриотическое мероприятие «Сталинград — 200 дней мужества», а 13 февраля — мероприятие «Колокола памяти».

К участию в экскурсиях приглашаются все желающие. Предварительная запись по тел. 218-97-77.

75-летие освобождения Краснодара от нацистских оккупантов будет отмечаться 12 февраля.