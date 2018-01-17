Власти Ростова пообещали помочь с восстановлением дома, где взорвался газ

Администрация Ростова-на-Дону окажет помощь пострадавшим при взрыве газа в многоквартирном доме в пер. Забайкальском и посодействует в его восстановлении

Об этом сообщил глава Ворошиловского района Виктор Бережной на встрече с жильцами дома.

«Поставлена задача ликвидировать проблемы, с которыми столкнулись жильцы. Вопрос стоит на контроле главы администрации города», — цитирует Бережного портал161.ru.

По словам пострадавших, взрыв выбил окна и двери в нескольких квартирах, а в подъезде, где произошло ЧП, в шахту упал лифт.

По словам Бережного, ремонт будет производиться поэтапно. Первые двери и окна установят уже вечером.

«На улице никто не останется. С этим проблем не будет. ЧС объявлено своевременно, поэтому жильцы смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку», — добавил глава Ворошиловского района.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел утром 17 января. После хлопка газа начался пожар на пятом этаже десятиэтажки. Погиб 60-летний жилец дома. По данным прокуратуры, хлопок повредил более 30 квартир.

Во время осмотра места квартиры, где произошел взрыв, специалисты зафиксировали, что плита не была подсоединена к газовой трубе. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).