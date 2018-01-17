Житель Адыгеи топором убил родственницу

Следователи Адыгеи задержали 56-летнего жителя аула Ассоколай Теучежского района по подозрению в убийстве

На мужчину завели дело по ст. 105 УК РФ, он подозревается в убийстве своей родственницы — 65-летней местной жительницы. Преступление было совершено 14 января.

«Мужчина топором и ножом нанес женщине многочисленные удары, от которых она скончалось. Ее тело было обнаружено с множественными рублеными ранами головы и колото-резаными ранами лица и шеи», — рассказали порталу Юга.ру в СУ СКР по Республике Адыгея.

Установлено, что убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений. Расследование уголовного дела продолжается.