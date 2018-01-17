В МТС рассказали, кто на Ставрополье пользуется мобильным интернетом
Оператор связи МТС проанализировал предпочтения абонентов Ставропольского края в использовании услуг связи
По объемам трафика первое место занял Ставрополь — жители краевого центра больше всех разговаривают по телефону и пользуются интернетом. Лидерство столицы региона объясняется самой высокой численностью населения и концентрацией деловой активности в городе.
На первом месте краевого рейтинга по объемам потребления мобильного интернета находится Пятигорск. В тройку лидеров вошли города-курорты Минеральные Воды и Ессентуки.
В Пятигорске больше всего пользуются и сетью 3G, и 4G. Кроме того, на этом курорте один из самых высоких показателей в регионе по использованию смартфонов — более 60%. Это объясняется высокой концентрацией молодежи и студентов в городе, передает пресс-служба МТС.
Чаще всего жители Ставрополья звонят по мобильному в Невинномысске, Михайловске и Буденновске. Интернетом там пользуются меньше, чем в городах Кавминвод, но при этом интернет-трафик стабильно растет, ежегодно увеличиваясь как минимум вдвое.
Самая высокая доля потребления интернета в расчете на одного человека приходится на жителей Курского, Предгорного и Нефтекумского районов. Там абоненты смотрят в два раза больше видео в интернете, чем в других районах края. Отмечается, что в районах-лидерах к сети 4G подключаются с гаджетов: чем быстрее скорость интернета, тем большее времени пользователь проводит в сети.
В прошедшем году количество населенных пунктов Ставрополья, охваченных 4G от МТС, достигло 180. Самое большое число новых объектов связи возвели в Ставрополе, Буденновске, Невинномысске, а также на курортах Кавминвод. Строительство новой сети позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на треть.
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