В МТС рассказали, кто на Ставрополье пользуется мобильным интернетом

Оператор связи МТС проанализировал предпочтения абонентов Ставропольского края в использовании услуг связи

По объемам трафика первое место занял Ставрополь — жители краевого центра больше всех разговаривают по телефону и пользуются интернетом. Лидерство столицы региона объясняется самой высокой численностью населения и концентрацией деловой активности в городе.

На первом месте краевого рейтинга по объемам потребления мобильного интернета находится Пятигорск. В тройку лидеров вошли города-курорты Минеральные Воды и Ессентуки.

В Пятигорске больше всего пользуются и сетью 3G, и 4G. Кроме того, на этом курорте один из самых высоких показателей в регионе по использованию смартфонов — более 60%. Это объясняется высокой концентрацией молодежи и студентов в городе, передает пресс-служба МТС.