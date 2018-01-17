«ЕвроХим» вошел в топ-10 социально ответственных компаний России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • "ЕвроХим" на Агропромышленном форуме юга России в Ростове-на-Дону © Елена Синеок, ЮГА.ру

«ЕвроХим» третий год подряд вошел в число лидеров индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», ежегодно рассчитываемых Российским союзом промышленников и предпринимателей

Индекс «Ответственность и открытость» на основе 70 показателей оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» оценивает динамику результативности в области устойчивого развития. «ЕвроХим» снова попал в список с наиболее открытыми и динамичными российскими компаниями — такими как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД, АЛРОСА.

Индексы РСПП в области устойчивого развития рассчитываются с 2014 года на основе публичной отчетности крупнейших по объему реализации компаний (RAEX 600 и РБК 500) и являются первым российским инструментом независимой оценки компаний, внесенным в Международную базу по рейтингам устойчивого развития (GISR).

В Краснодарском крае работает одно из предприятий компании — ООО «ЕвроХим — Белореченские минудобрения». По итогам 2017 года «ЕвроХим-БМУ» удостоилось общественной награды, учрежденной общественным советом при губернаторе Кубани, «За благотворительность». Также в минувшем году организация лидировала в конкурсе Министерства труда и социальной защиты «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Министерство физкультуры и спорта Краснодарского края в 2017 году проводило смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций Кубани, по результатам которого ООО «ЕвроХим-БМУ» заняло первое место.

«ЕвроХим» управляет активами EuroChem Group AG в Российской Федерации и странах СНГ. EuroChem Group AG — международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Бенефициарами компании EuroChem Group AG являются российские граждане Андрей Мельниченко и Дмитрий Стрежнев. 

ЕвроХим
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