Жительница Сочи нашла у себя во дворе гранату времен войны

В Сочи местная жительница обнаружила во дворе своего дома гранату времен Великой Отечественной войны

Она сообщила в полицию о подозрительном предмете.

Правоохранители прибыли на место, осмотрели находку и идентифицировали ее как гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, после чего вызвали сотрудников ОМОН, сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

После обследования гранату вывезли на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году жителя Павловского района осудили за хранение гранат в пчелином улье.