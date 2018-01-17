Жительница Сочи нашла у себя во дворе гранату времен войны
В Сочи местная жительница обнаружила во дворе своего дома гранату времен Великой Отечественной войны
Она сообщила в полицию о подозрительном предмете.
Правоохранители прибыли на место, осмотрели находку и идентифицировали ее как гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, после чего вызвали сотрудников ОМОН, сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.
После обследования гранату вывезли на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году жителя Павловского района осудили за хранение гранат в пчелином улье.
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