Жительница Сочи нашла у себя во дворе гранату времен войны

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Росгвардии

В Сочи местная жительница обнаружила во дворе своего дома гранату времен Великой Отечественной войны

Она сообщила в полицию о подозрительном предмете.

Правоохранители прибыли на место, осмотрели находку и идентифицировали ее как гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, после чего вызвали сотрудников ОМОН, сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

После обследования гранату вывезли на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 году жителя Павловского района осудили за хранение гранат в пчелином улье.

Безопасность Оружие Росгвардия Сочи
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