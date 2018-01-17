Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Жителям и гостям Сочи рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями и баннерами

С 17 по 18 января на курорте ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 18–23 м/с.

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В пресс-службе мэрии Сочи призвали граждан не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.

Как сообщали Юга.ру, в горах Сочи до 18 января будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.

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