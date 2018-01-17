Жителей Сочи предупредили об усилении ветра
Жителям и гостям Сочи рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями и баннерами
С 17 по 18 января на курорте ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 18–23 м/с.
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В пресс-службе мэрии Сочи призвали граждан не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями.
Как сообщали Юга.ру, в горах Сочи до 18 января будет действовать экстренное предупреждение по лавиноопасности.
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