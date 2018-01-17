В Ростове из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Ростовская область

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  • © Фото Андрея Бойко, Юга.ру

Ростов-на-Дону вечером 16 января перешел в режим повышенной готовности из-за непогоды

По данным Ростовского гидрометцентра, в столице региона с 17 по 19 января ожидается снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, метель, туман, гололед. Видимость может ухудшаться до 300–800 метров. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

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Непогода может нарушить электроснабжение, повредить крыши, повалить деревья и слабо закрепленные конструкции, спровоцировать увеличение числа травм, дорожных аварий и пробок.

Для того чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, администрация Ростова ввела режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС. Он продлится до прекращения непогоды.

Жителей Ростова попросили соблюдать меры безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112, передает пресс-служба городской администрации.

Безопасность Погода Ростов-на-Дону
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