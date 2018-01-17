В Ростове осудили хакера за разработку программ для кибермошенников

Ростовского хакера осудили за разработку программного обеспечения, с помощью которого кибермошенники похищали деньги из электронных платежных систем

По данным УФСБ по Ростовской области, парень начал программировать в 15 лет, он интересовался информационной безопасностью и занялся разработкой полулегальных программ, «популярных в хакерской среде».

«Через несколько лет на него вышли профессиональные киберпреступники, предложив модифицировать разработанные им программы для организации хищения денежных средств из популярной электронной платежной системы», — говорится в сообщении УФСБ.

Парень согласился на предложение. Он передавал мошенникам данные для снятия денег и получал процент от украденной суммы. В общей сумме хакер заработал около 3 млн рублей, передает РИА «Новости». Преступника задержали в августе 2016 года.

УФСБ занимается поиском участников преступной группы на территории страны.

На ростовчанина завели уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (Создание, распространение и использование вредоносных компьютерных программ). Злоумышленник признал вину и выбрал особый порядок расследования. Суд дал ему полтора года условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Как сообщали Юга.ру, ранее в Краснодаре хакера осудили на год и три месяца колонии за продажу вредоносных программ.