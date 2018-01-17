В краснодарском выставочном зале назначили нового директора

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Директором Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств стал Владимир Игнатьев

Его назначили на должность по результатам конкурса, который был открыт в октябре 2017 года. Приказ министерства культуры Краснодарского края о назначении Игнатьева был подписан 21 декабря 2017 года, говорится на сайте минкульта.

Владимиру Игнатьеву 49 лет. Родился в Самаре, окончил факультет военно-социальной работы Военного университета Министерства обороны. Перед тем как занять пост директора выставочного зала, Игнатьев работал заместителем гендиректора краснодарского музея имени Фелицына.

Как сообщали Юга.ру, предыдущий руководитель выставочного зала Игорь Михайленко написал заявление об уходе в мае 2016 года. В августе должность директора на конкурсной основе занял Петр Исаев.

Напомним, в прошлом году в Краснодаре сменились директора музеев Фелицына и Коваленко.

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