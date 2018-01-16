Кубанские ученые получили грант на создание детского передвижного технопарка

В Краснодарском крае появился первый передвижной технопарк. Проект краевого Центра детского и юношеского технического творчества получил грант всероссийского конкурса «Люди будущего»

«Программа "Инженерные кадры Кубани" была оценена по достоинству экспертной комиссией — некоммерческим партнерством содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи "Лифт в будущее", и получила грант на реализацию в размере 495 тыс. рублей», — рассказали в Центре детского и юношеского технического творчества.

Согласно проекту, мобильный детский технопарк будет включать лаборатории по наиболее популярным направлениям технического творчества: 3D- моделированию и прототипированию, беспилотным летательным аппаратам и программированию.

Пунктами назначения программы станут малые поселения и летние лагеря. Первые выезды передвижного технопарка начнутся уже в марте 2018 года.

«Главная идея этого формата — заинтересовать школьников техническим творчеством и проводить практические занятия с использованием современного оборудования, которого нет в сельских школах, — пояснили создатели проекта. — В рамках обучения в технопарке школьники смогут получать дополнительные задания на дом и выполнять их в онлайн-режиме».

Планируется, что проект будет способствовать профориентации детей и повышению интереса к инженерным специальностям.