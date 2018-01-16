Полиция отпустила задержанную в Ростове председателя «Открытой России», изъяв брошюры «Как вести себя с полицией»

Председатель движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, задержанная в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщила, что ее отпустили

Как сообщали Юга.ру, Соловьеву по прилете задержали вместе с менеджером правозащиты «Открытой России» Полиной Немировской. Они прилетели в город, чтобы провести правозащитный семинар в ростовском штабе Ксении Собчак.

У них изъяли наклейки с логотипом движения и брошюры «Как вести себя с полицией».

«В общем, спустя два часа нас наконец-то опросили, описàли и отпустили, — написала Соловьева в твиттере. — Итого изъяли 91 брошюру и 6 наклеек, но зато сотрудник полиции согласился написать в протокол, что я их привезла в Ростов с целью вручения в подарок сотрудникам МВД на транспорте».