Полиция отпустила задержанную в Ростове председателя «Открытой России», изъяв брошюры «Как вести себя с полицией»
Председатель движения «Открытая Россия» Александра Соловьева, задержанная в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщила, что ее отпустили
Как сообщали Юга.ру, Соловьеву по прилете задержали вместе с менеджером правозащиты «Открытой России» Полиной Немировской. Они прилетели в город, чтобы провести правозащитный семинар в ростовском штабе Ксении Собчак.
У них изъяли наклейки с логотипом движения и брошюры «Как вести себя с полицией».
«В общем, спустя два часа нас наконец-то опросили, описàли и отпустили, — написала Соловьева в твиттере. — Итого изъяли 91 брошюру и 6 наклеек, но зато сотрудник полиции согласился написать в протокол, что я их привезла в Ростов с целью вручения в подарок сотрудникам МВД на транспорте».
Клево, что полиция задержала нас, чтобы изъять брошюры о том, как вести себя с полицией, если она вас задерживает. Как на экзамене практически.— ядерный потанцевал (@polinanem) January 16, 2018
Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура признала основанное Михаилом Ходорковским движение «Открытая Россия» нежелательной организацией на территории России организацией из-за дискредитации выборов. Сайт организации позднее был заблокирован.
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