В Краснодаре состоялся Форум кадрового партнерства

В Торгово-промышленной палате Краснодарского края 16 января состоялся Форум кадрового партнерства. Темой мероприятия стали компетенции и профессии будущего, новые формы взаимодействия высшей школы и бизнеса

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» (РУК). В форуме приняли участие представители государственных и общественных организаций, предприниматели, преподаватели и студенты — всего 220 участников из 14 регионов России.

В ходе форума работали коммуникационные площадки, посвященные новым вызовам и возможностям для предпринимателей, компетенциям будущего в экономике, новым подходам к кооперации, а также инновационным техникам и технологиям.

Ректор РУК, профессор Сергей Гиль рассказал о подготовке и проведении национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России».

«Три вопроса на сегодняшней повестке. Первый: как бизнес и образование могут быть партнерами в бизнес-проекте, результатом которого является выпускник как человеческий капитал? С высочайшим уровнем производительности труда, который необходим как бизнесу, так и самому выпускнику. Второй вопрос: что мы можем сделать друг для друга, образование и бизнес, чтобы этот бизнес-проект состоялся? И третий вопрос: какими инструментами мы можем пользоваться с двух сторон? Причем, так как у нас сегодня с вами смешанная аудитория (и представители образования, и представители бизнеса, и представители органов управления разных уровней), то, в том числе, нам нужно ответить на вопрос — что мы можем сделать вместе, и как нам продвигать лучшие практики?», — отметил он.

В мероприятии приняли участие представители бизнеса — компаний «Тандер», «Консультант Плюс», сетей «Патрик и Мари», «Мадьяр», банка «Центр-Инвест» и ряда других. По итогам форума состоялось подписание договоров и соглашений о партнерстве и сотрудничестве между представителями реального сектора экономики и сферы образования.