В Ростове задержали сбытчика с 18 свертками наркотиков в сигаретной пачке
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков с целью сбыта. При досмотре у мужчины изъяли упаковку от сигарет, в которой было 18 свертков с веществом серого цвета.
Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон общей массой около 5 граммов.
Читайте также:
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Подозреваемый задержан, передает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, летом ростовские студенты заказали по почте почти 1 кг наркотиков из Китая.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.