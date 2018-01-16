В Ростове задержали сбытчика с 18 свертками наркотиков в сигаретной пачке

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков с целью сбыта. При досмотре у мужчины изъяли упаковку от сигарет, в которой было 18 свертков с веществом серого цвета.

Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон общей массой около 5 граммов.