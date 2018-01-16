В Ростове задержали сбытчика с 18 свертками наркотиков в сигаретной пачке

Ростовская область

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков с целью сбыта. При досмотре у мужчины изъяли упаковку от сигарет, в которой было 18 свертков с веществом серого цвета.

Экспертиза показала, что это был наркотик N-метилэфедрон общей массой около 5 граммов.

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Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Подозреваемый задержан, передает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, летом ростовские студенты заказали по почте почти 1 кг наркотиков из Китая.

Антинарко Наркотики Полиция Ростов-на-Дону
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