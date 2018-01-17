Пассажир такси «Везет» 2 января больше 7 часов катался по Краснодару

Группа компаний «Везет», крупнейший агрегатор такси в России, назвала самые масштабные поездки на такси в 2018 году в Краснодаре

Самая продолжительная поездка на такси по городу длилась 7,3 часа 2 января: пассажир, видимо, поздравлял своих близких с Новым годом и объехал несколько адресов в Краснодаре. Самая длинная поездка покрыла расстояние 56 км: пассажир объехал несколько адресов внутри Центрального района. Самая дорогая поездка стоила 2 тыс. 430 рублей и была совершена 13 января — пассажир тоже посетил сразу несколько адресов в городе.

Также аналитики подсчитали, в какие города на побережье краснодарцы ездили в первые две недели года. На каникулах краснодарцы чаще всего вызывали сервисы группы компаний «Везет» в сторону Анапы и Геленджика (21% и 18% от всех поездок на побережье), тогда как в первую рабочую неделю почти 30% поездок в сторону моря были в Новороссийск. Также в рейтинг самых популярных городов на море за первые две недели года попали Адлер и Ейск.

«Январь все-таки традиционно праздничный месяц. Люди ездят в гости, наслаждаются выходными и стараются сменить обстановку. Мы стараемся настроить наш сервис таким образом, чтобы людям было удобно передвигаться не только по городу, но и на дальние расстояния», — прокомментировала пресс-секретарь ГК «Везет» Зоя Австрийская.