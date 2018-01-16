В минздраве Кубани прокомментировали гибель пациентки БСМП, в теле которой забыли салфетку

В министерстве здравоохранения Кубани прокомментировали информацию о гибели пациентки Краснодарской больницы скорой медицинской помощи. После операции врачи забыли в ее теле салфетку

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года 56-летней женщине сделали операцию в БСМП. Пациентку выписали 2 марта, и она уехала в Хабаровский край. 17 мая женщина умерла в одной из больниц Хабаровского края.

«Согласно выводам патологоанатомического исследования, причиной смерти явилось оставление марлевой салфетки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта при проведении операции», — сообщили а пресс-службе СК РФ.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В пресс-службе краевого министерства порталу Юга.ру сказали, что в сентябре 2017 года по итогам доследственной проверки СО по Центральному округу Краснодара в возбуждении уголовного дела по этому инциденту уже отказывал.

«В настоящее время окончательного решения не принято. Также не завершено производство комплексной медицинской экспертизы по установлению причинно-следственной связи между действиями врачей и смертью потерпевшей. Следственным органам даны пояснения и приведены доводы о непричастности медицинских работников БСМП к инциденту. Персонал и руководство больницы полностью сотрудничают со следствием для выяснения всех обстоятельств и причин происшествия», — сообщили в пресс-службе министерства.