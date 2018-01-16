В Ростове начался суд над экс-депутатом Госдумы Бессоновым

Кировский районный суд Ростова-на-Дону 16 января начал процесс по уголовному делу бывшего депутата Государственной Думы от КПРФ Владимира Бессонова

Экс-чиновника обвиняют по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Суд проходит в заочной форме, так как подсудимый находится в розыске. Его адвокат просил суд перенести заседание на февраль, потому что до конца января он участвует в другом процессе. Суд отказал ему и назначил обвиняемому другого защитника, который впоследствии дважды не явился на заседание — из-за болезни и по неназванной причине. Судья вновь назначил другого защитника, дав ему двое суток на ознакомление с 18 томами уголовного дела.

На процессе 16 января адвокат попросил о дополнительном времени на изучение дела, но суд дал гособвинителю право огласить обвинительное заключение и допросить одного из потерпевших. Адвокат Бессонова попросил время для подготовки к допросу, суд согласился на это и назначил продолжение процедуры на 18 января передает «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове несогласованный митинг, собравший более 100 участников. Сотрудники полиции потребовали прекратить акцию, но Бессонов отказался делать это, кроме того, он нанес полицейским телесные повреждения и повредил форменную одежду.

Летом 2012 года Госдума лишила Бессонова иммунитета и дала согласие на возбуждение уголовного дела.

После начала процесса слушание дела откладывалось несколько раз.