В Таганроге без вести пропал 15-летний подросток

Сотрудники полиции Таганрога устанавливают местонахождение 15-летнего юноши

В розыск объявлен Анатолий Чангли. На вид ему 15‑16 лет, рост 165‑170 см, среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет в черные спортивные брюки, фиолетовую куртку и черные кроссовки с белыми вставками.

Всех, у кого есть информация о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам 8 (8634) 632‑321, 8 (8634) 632‑073 или 02, передает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.