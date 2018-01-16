Адыгея впервые отправит саженцы яблонь на экспорт в Италию

Адыгея планирует поставлять саженцы яблонь на экспорт в Италию. Для этого ООО «Агроцентр» из Гиагинского района уже подготовило первую партию из 150 тыс. саженцев

По данным министерства экономического развития и торговли Адыгеи, Италия — один из основных торговых партнеров Адыгеи, она занимает второе место после Китая во внешнеторговом обороте. В основном торговое сотрудничество между Адыгеей и Италией развивается в области сельского хозяйства. По опыту итальянских коллег в республике около 10 лет назад начали развивать интенсивное садоводство.

«Заложенный в 2012–2013 годах компанией ООО "Агроцентр" яблоневый сад на площади 132 га стал первой масштабной плантацией интенсивного типа в Адыгее, полностью укомплектованной по итальянским технологиям (противоградовая сетка, система капельного орошения, шпалерная система, полный комплект садовой техники). Полученный опыт позволяет не только развивать садоводство в Адыгее, но и поставлять свою продукцию за рубеж», — отметили в министерстве сельского хозяйства РА.

В минсельхозе Адыгеи уточнили, для удовлетворения потребительского спроса в республике увеличивают площадь яблоневых садов — сейчас она составляет 1,9 тыс. га. Ранее заложенные сады на площади почти 700 га уже вступили в период плодоношения. В результате собранный в 2017 году урожай выращиваемых по интенсивной технологии яблок в Адыгее вырос на 15% — до 17,2 тыс. тонн.

«Основные сорта яблок, возделываемые в хозяйствах республики, — это "флорина", "айдаред", "делишес", "голдстар", "гренни смит", "голден"», — рассказали в министерстве сельского хозяйства РА.

Как сообщали Юга.ру, 22 сентября 2017 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев побывал в Адыгее. В ходе рабочего визита он посмотрел, как проходит сбор урожая яблок в станице Гиагинской.