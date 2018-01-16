В Сочи на границе с Абхазией задержали подозреваемого в убийстве

Абхазия, Краснодарский край

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  • Пропускной пункт на границе между Россией и Абхазией © Фото Влада Александрова, Юга.ру

На российско-абхазской границе задержали жителя Сочи, подозреваемого в убийстве

На пешеходной части международного автомобильного пункта пропуска «Адлер» сотрудник паспортного контроля узнал 31-летнего мужчину по ориентировке.

Выяснилось, что ранее на сочинца завели уголовное дело по ч. 1 ст  105 УК РФ, он стал главным подозреваемым в убийстве, совершенном 1 января в центре Сочи. Мужчина скрылся от полиции и был объявлен в розыск.

Подозреваемого передали инициаторам розыска, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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В Сочи на границе с Абхазией задержали подозреваемого в убийстве

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