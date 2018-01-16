В Сочи школьники занялись разработкой микрокапсулы для лечения рака

Краснодарский край

Распечатать

  • Образовательный центр «Сириус» © Фото с сайта sochisirius.ru

Микрокапсулу для адресной доставки лекарств разрабатывают школьники в сочинском образовательном центре «Сириус»

Новая технология позволит удешевить лечение рака на начальных стадиях без химиотерапии.

В состав команды Уральской проектной смены входят юные химики и медики.

«Микрокапсула, содержащая магнитные наночастицы и противоопухолевое лекарство, предназначена для точечного воздействия на раковые опухоли различной природы», — сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

В перспективе планируется запустить такие капсулы в массовое производство.

Дети Здравоохранение Медицина Наука Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Адыгея впервые отправит саженцы яблонь на экспорт в Италию
Ремонт Тургеневского моста в Краснодаре завершен наполовину
В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении назначили директора
В Усть-Лабинске мужчину будут судить за развращение четырех девочек
В Госдуме предложили увеличить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО до 5 тыс. рублей
В Сочи на границе с Абхазией задержали подозреваемого в убийстве

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале