В Сочи школьники занялись разработкой микрокапсулы для лечения рака

Микрокапсулу для адресной доставки лекарств разрабатывают школьники в сочинском образовательном центре «Сириус»

Новая технология позволит удешевить лечение рака на начальных стадиях без химиотерапии.

В состав команды Уральской проектной смены входят юные химики и медики.

«Микрокапсула, содержащая магнитные наночастицы и противоопухолевое лекарство, предназначена для точечного воздействия на раковые опухоли различной природы», — сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.

В перспективе планируется запустить такие капсулы в массовое производство.