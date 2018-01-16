В Сочи школьники занялись разработкой микрокапсулы для лечения рака
Микрокапсулу для адресной доставки лекарств разрабатывают школьники в сочинском образовательном центре «Сириус»
Новая технология позволит удешевить лечение рака на начальных стадиях без химиотерапии.
В состав команды Уральской проектной смены входят юные химики и медики.
«Микрокапсула, содержащая магнитные наночастицы и противоопухолевое лекарство, предназначена для точечного воздействия на раковые опухоли различной природы», — сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.
В перспективе планируется запустить такие капсулы в массовое производство.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.