В Динском районе восстановили подачу газа в двух населенных пунктах
В Динском районе 15 января восстановили газоснабжение села Красносельского и станицы Пластуновской
По данным пресс-службы районной администрации, около 18:00 в Пластуновской запустили котлы социальных объектов, к 19:00 начался пуск газа в частные дома.
В Красносельском подачу газа наладили быстрее — там все дома подключили к 13:00 15 января.
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