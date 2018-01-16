В Динском районе восстановили подачу газа в двух населенных пунктах

В Динском районе 15 января восстановили газоснабжение села Красносельского и станицы Пластуновской

По данным пресс-службы районной администрации, около 18:00 в Пластуновской запустили котлы социальных объектов, к 19:00 начался пуск газа в частные дома.

В Красносельском подачу газа наладили быстрее — там все дома подключили к 13:00 15 января.