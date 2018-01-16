В Краснодаре трамвай сбил пешехода

В Краснодаре 15 января произошла авария с участием трамвая

ДТП случилось на улице Коммунаров. По предварительным данным, трамвай сбил пешехода, переходившего пути в неположенном месте. Мужчина пострадал, его госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавшим оказался житель Москвы. Также скорая забрала и водителя трамвая с 12-летним стажем — ему стало плохо из-за стресса. Полиция проводит проверку.







