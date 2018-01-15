Автобус насмерть сбил пенсионерку на автовокзале Ставрополя

Двигавшийся задним ходом автобус задавил пожилую женщину на центральном автовокзале в Ставрополе

Инцидент произошел около 7:30 15 января на автовокзале по ул. Маршала Жукова.

«Водитель автобуса "Мерседес", двигаясь задним ходом по территории центрального автовокзала, не убедился в безопасности своего маневра и сбил пешехода — 70-летнюю женщину, которая шла по ходу движения транспортного средства», — цитирует «Интерфакс» сообщение краевого УГИБДД.

От полученных травм пенсионерка, жительница Кочубеевского района, скончалась.

В ведомстве отметили, что за рулем автобуса находился 49-летний житель соседней республики, который за последние два года не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

По факту происшествия проводится проверка, изучаются показания свидетелей и камер наблюдения.