В Ростове-на-Дону во время пожара на автомойке погиб подросток

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 13 января при пожаре погиб подросток

По предварительным данным, после тушения пожара на автомойке на улице Малиновского нашли тело 17-летнего юноши с термическими ожогами. По предварительным данным, его смерть наступила от отравления продуктами горения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Проводится доследственная проверка.