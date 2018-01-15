В Ростове-на-Дону во время пожара на автомойке погиб подросток

Ростовская область

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 13 января при пожаре погиб подросток

По предварительным данным, после тушения пожара на автомойке на улице Малиновского нашли тело 17-летнего юноши с термическими ожогами. По предварительным данным, его смерть наступила от отравления продуктами горения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Проводится доследственная проверка.

Пожары Ростов-на-Дону Следственный комитет
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