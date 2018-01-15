В Динском районе аварию на газопроводе устраняют 34 бригады «Газпром газораспределение Краснодар»

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» восстанавливает газоснабжение в Динском районе

Как сообщали Юга.ру, из-за вмешательства неизвестных лиц в работу газораспределительной станции газа лишились жители станицы Пластуновской и села Красносельского. В Доме культуры и школе № 39 уже восстановили теплоснабжение.

«Информация об инциденте поступила 14 января в 20:10. Прибыв на место происшествия, специалисты аварийно-диспетчерской службы выяснили, что неизвестными лицами была перекрыта задвижка Ду 300 мм на выходе с ГРС. Работают 34 аварийные бригады (85 человек) и 34 единицы специальной техники», — прокомментировали в АО «Газпром газораспределение Краснодар».

В зону отключения попали около 4 тыс. абонентов, шесть котельных и топочных, теплицы ЗАО «Тандер». Подачу газа на ГРС Пластуновской восстановили в течение 1,5 часов. Сейчас ведутся работы по повторному пуску газа населению — для этого специалистам газовой компании необходимо обойти всех потребителей.