В Сочи в День зимующих птиц установят оригинальные кормушки

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника
  • © Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

В Сочи Всероссийский день зимующих птиц России, который проходит 15 января, отметят изготовлением и установкой необычных кормушек

Они сделаны в виде закрытых домиков и навесов, украшены природными материалами. 

«В конкурсе творческих отчетов по изготовлению и вывешиванию оригинальных кормушек для подкормки зимующих птиц "Прилетайте на обед" зарегистрировалось около 100 участников. Значит, по меньшей мере более 1 тыс. птиц благополучно встретят весну», — прокомментировали в Кавказском биосферном заповеднике.

Заповедник проводит межрегиональную эколого-просветительскую акцию «Покормите птиц!» с 12 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Ко Дню зимующих птиц России в акции уже приняли участие более 400 человек. 

Жюри оценит работы в двух творческих конкурсах: «Трудно птицам зимовать» и «Птицы — наши соседи». 

Как сообщали Юга.ру, в Сочи орнитологи обнаружили семь новых видов птиц.

В Красной Поляне 13 января открылся совариум.

Животные Заповедники Сочи
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